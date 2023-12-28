Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Aralık 2023 12:33
tayin
Ücretsiz izindeyken tayin istenir mi yoksa ise baslamak mi gerekiyor? ise baslarsam tayin olmazsa tekrar izne dönüş soz konusu mu bilen varsa cevaplayabilir mi

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