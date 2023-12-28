Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Aralık 2023 12:33
Ücretsiz izinde iken tayin istenebilir mi?

Ücretsiz izindeyken tayin istenir mi yoksa ise baslamak mi gerekiyor? ise baslarsam tayin olmazsa tekrar izne dönüş soz konusu mu bilen varsa cevaplayabilir mi


Karizmaunl
Şube Müdürü
28 Aralık 2023 13:17

Hep hazırcı olmayın. Biraz araştırın.

https://www.memurlar.net/haber/32420/ayliksiz-izinde-olan-memur-naklen-tayin-isteyebilir-mi.html


muhendised
Aday Memur
28 Aralık 2023 13:23
bu yaziyi okudum hazira konmuyorum. calistigim yer baslaman gerekir ondan sonra tayin istenir deyince tereddutte kaldim sadece
Karizmaunl, 1 saat önce

Hep hazırcı olmayın. Biraz araştırın.

https://www.memurlar.net/haber/32420/ayliksiz-izinde-olan-memur-naklen-tayin-isteyebilir-mi.html

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiyeni asgari ücret 17bin 2 tlAsgari ücret ne kadar olur?Enflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Şarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamAralık enflasyonu 2.76Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023 Aralık Ayı EnflasyonuResmi Özel Mesai Saatleri günlük 6 saat olarak yeniden düzenlenmeliAsgari ücret yüzde 60 artmalı

Sözlük

hipnoz 1 Pizza 1 zevksizlik abidesi 1 bulantı 4 adam çok sevimli 3 ekoköyler 1 yapay zeka bizde başarılı olabilir mi 5 yazım yanlışı 1 Ruhlar evi 1 24.12.2023 fenerbahçe vs galatasaray maçı 2

Son Haberler

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekorMuğla Marmaris'te 4 büyüklüğünde depremKartal'da denizde kadın cesedi bulunduOtoyol kazasında hayatını kaybeden hemşire ve avukatın cenazeleri memleketlerine gönderildiKarabük'te 36 yıllık öğretmen, mesleğine gözyaşlarıyla veda etti

Editörün Seçimi

Aralık enflasyonu 2.76Asgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisi