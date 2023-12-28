Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han



Becayiş istiyor
28 Aralık 2023 13:10
Aile bakanlığı yeni görevde yükselme yönetmeliği

Merhaba aile ve sosyal hizmetler bakanlığı yeni bir görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği yayımladı buna göre artık bir sadece yardımcı hizmetler sınıfındakiler mi vhki bilgisayar işletmeni şoför yurtyönetim memuru gibi kadroların sınavına girebilecek mesela bir vhki yurt yönetim memuru olmak isterse olamayacak mı ?

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