Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


28 Aralık 2023 13:27
vekil aranıyor
600 millet vekilinden biriyle görüşme ihtimalim kaçtır

E.Kayı Han
Editor
28 Aralık 2023 14:14

meclisi ara kiminle konuşmak istiyorsan randevu iste.

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vekil aranıyor

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