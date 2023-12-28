Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Aralık 2023 13:43
Jandarma sözleşmeli astsubay ve muvazzaf astsubay farkı

sözleşmeli ve muvazzaf arasında çok fark varmı her 3 yılda bir sözleşme yenileniyor yani diyelim ki göz numaramız yüksek çıktı sözleşmemiz feshedilir mi

son olarak sözleşmeli astsubaydan muvazzaflığa geçiş şartları neler kaç kişi alınıyor

teşekkürler


ByAstsubay
Aday Memur
28 Aralık 2023 14:22
fark yok hakların hepsi aynı yıpranma payı ve yaş farkından ötürü ilk mesleğe girilmiş şartlar aranmıyor sözleşme veya kadrolu olmak senin elinde
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