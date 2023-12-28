KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Aralık 2023 13:51
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 İletişim Fakülteleri !!!

İletişim var radyo tv var halkla ilişkiler var gazetecilikte başvurabilmeli varsa burda gazetecilik mezunları yarın ialn açıklana kadar aşağıdaki numara aranmalı. geçen alımdada aynı şekilde ilan verdiler başvuru bile olmadı bazı illlerde. iletişim fakültelerini tamamı olmalı...

GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ticaret tercih süresi bitti herkesin hakkında hayırlısı olsunTarım ve Orman Bakanlığı / İİBF Kadroları / 1600 kontejan2024 gsb gençlik çalışanı ilanıTicaret il memuru vs gümrük imkanları ?2023/2 arşiv araştırması ne kadar sürer?Ticaret Bakanlığı Kadroları = ZABITA / FARK YOK GÖREV TANIMI AYNITicaret alımı, zabita gibi mi?Ticaret bakanlığı 2023 kpss

Sözlük

mavi balina 3 pandora'nın kutusu 3 barış akarsu 3 hipnoz 1 gülfeşan 13 zevksizlik abidesi 1 sizinle bir alakası yok 1 supporters 30 ne kadar yalnızsınız 1 dostoyevski 4

Son Haberler

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekorMuğla Marmaris'te 4 büyüklüğünde depremKartal'da denizde kadın cesedi bulunduOtoyol kazasında hayatını kaybeden hemşire ve avukatın cenazeleri memleketlerine gönderildiKarabük'te 36 yıllık öğretmen, mesleğine gözyaşlarıyla veda etti

Editörün Seçimi

Aralık enflasyonu 2.76Asgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisi