Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Aralık 2023 14:10
Tayin evrak takibi

Mazeret tayin dilekcesi verdim bana bir barkod verdiler bunun takibini nasıl yapacağım bakanlığı arayarak mı yoksa internet üzerinden mi

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