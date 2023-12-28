Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Aralık 2023 14:38
engelli memurun emekliliği ile ilgili yeni bir düzenleme var mı ?

engelli memurun emekliliği ile ilgili yeni bir düzenleme var mı ? sosyal medyada bunula ilgili oransal ve hastalığa bağlı değişkenlik gösterebileceği ile ilgili haber vardı bilgisi olan var mı ?

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