KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


28 Aralık 2023 15:08
17.02.2023 Gazi ataması onemli

17.02.2023 tarihinde gazi üniversitesine başvuran arkadaşlar 22.yedekten atama yapılıyor.gitmeyecekseniz bir an önce gidecek arkadaşın yolunu açması açısından gazi üniversitesinin personel sistemine girerek.feragat ediyorum tuşuna basarak bir an önce atanacak arkadaşın yolunu açabilirsiniz.atanmis arkadaşlarda bir sisteme bakın ve feragat tuşuna basın ki hem kurum alsın adamlarını hemde şu süreç bitsin


Dol8311
Aday Memur
28 Aralık 2023 16:04

Arkadaşlar atanmisda olabilirsiniz sisteme girip feragat etmeniz onemli

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