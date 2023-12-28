Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


28 Aralık 2023 15:21
kadroludan sözleşmeliye geçiş

kadrolu adalet bakanlığı personeliyim sözleşmeli bir alım olduğunda geçiş yapmamda herhangi bir engel var mı ?


Dol8311
Aday Memur
28 Aralık 2023 16:02

Usulünce istifa edersen sıkıntı olmaz.sureci iyi takip et


Semooss
28 Aralık 2023 16:06

süreçle ilgili hiç bir fikrim yok ama adalet bakanlığından gsb ye geçmek mantıklı mı ya da kadroludan sözleşmeliye geçmek

Dol8311, 29 dk. önce

Usulünce istifa edersen sıkıntı olmaz.sureci iyi takip et

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