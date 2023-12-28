KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Aralık 2023 15:31
Halihazırda belediye şirket işçisiyim

Kpss tercihi yaptım. Sorularım var yardımcı olursanız sevinirim.

1) Atanırsam Sonuçlar açıklanır açıklanmaz belediye hemen işime son verir mi belli bir süresi var mı?

2) İçeride 68 gün yıllık iznim yanar herhalde?

3) Diyelim atamadan feragat ettim belediye yine atar mı?

4) İhbar süresi var atamayla yerleşirsem ihbar tazminatı süresinden para cezası keser mi?

5) Kıdem tazminatı yanar herhalde değil mi?

Kafam çok karışıtı bilen yardımcı olabilirse Allah razı olsun ondan.


Kingsley
28 Aralık 2023 15:33

Son bir sorum daha var. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilgisiayar İşletmeni tercih eden var mı?


Mehmet-şeker
Şef
28 Aralık 2023 15:38

Ben de aynı durumdayım bildiğim kadarıyla yıllık izin yanar atanırsan zaten sen istifa edersen bi sorun çıkaramazlar kazanılmış bi hakkın var daha önce atanıp istifa eden arkadaşım oldu ama kıdeme hak kazanmadan arandı o yüzden kıdem tazminatı istifa durumunda nasıl veriliyor bilmiyorum atandıktan sonra belediyede çalışmak için de atamadan feragat etmezsin her halde marttan sonra garantimiz yok.


Teddd
Aday Memur
28 Aralık 2023 15:50
belediye şirket iscisiyken atandım 3 yıl kadar önce kıdem tazminatım yandı alamadım ama adamım olsaydi rahatça alırdım yıllık izinlerimin ücretini aldım

Kingsley
28 Aralık 2023 16:05

aynen öyle hocam marttan sonra garantimiz yok. ben feragati belediye hemen işten çıkarır mı diye sormuştum tercih sonuçları belli olunca. zaten öyle bir durum olursa feragat etmeye kalmadan işten çıkarmış olurlar.

Mehmet-şeker, 53 dk. önce

Ben de aynı durumdayım bildiğim kadarıyla yıllık izin yanar atanırsan zaten sen istifa edersen bi sorun çıkaramazlar kazanılmış bi hakkın var daha önce atanıp istifa eden arkadaşım oldu ama kıdeme hak kazanmadan arandı o yüzden kıdem tazminatı istifa durumunda nasıl veriliyor bilmiyorum atandıktan sonra belediyede çalışmak için de atamadan feragat etmezsin her halde marttan sonra garantimiz yok.


Mehmet-şeker
Şef
28 Aralık 2023 16:09

Belediye nerden bilsin senin atandığını ki sen evraklarını teslim etmeden sigorta girişin başlamaz çünkü nerden bilsinler bu adam atandı kesin gelir diye. Sen istifa edeceksin öyle haberleri olacak

Kingsley, 26 dk. önce

aynen öyle hocam marttan sonra garantimiz yok. ben feragati belediye hemen işten çıkarır mı diye sormuştum tercih sonuçları belli olunca. zaten öyle bir durum olursa feragat etmeye kalmadan işten çıkarmış olurlar.


Kingsley
28 Aralık 2023 16:12

evet hocam dediğin çok mantıklı :)

Sağolasın.

Mehmet-şeker, 22 dk. önce

Belediye nerden bilsin senin atandığını ki sen evraklarını teslim etmeden sigorta girişin başlamaz çünkü nerden bilsinler bu adam atandı kesin gelir diye. Sen istifa edeceksin öyle haberleri olacak

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