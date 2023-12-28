Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Aralık 2023 15:38
ÇOTANAK LÜTFEN BUNU HABER YAPAR MISIN?
Personelimiz değerli kurumumuz CTE'de binbir zorlukla GYS ve UDS sınavına giriyor. Diyelim ki nasip oldu da kazandı. İdare memuru , ikbm yada psikolog , gıda teknikeri vs oluyor. Görevde yükselmeyle girdiği idare memurluğunda maaşı düşüyor iki üst kademeye yükseldiği halde. Ve bu iki üst unvan oluyor ve idareci olduğu halde. Memur maaşları zamlanıyor bi bakıyoruz en düşük memur maaşı 33 bin olacak diyoruz. Ctede idareci olan ve yükselen personel 34 bini bile alamıyor. Böyle yükselme mi olur? Buna ne zaman düzenleme gelecek? Öğretmen 42 bin alacak ek derssiz hem de , polis 44 alacak. Ama cezaevi gibi en zor bir kurumda çalışan idareci 33 bin alacak bu adil değil. En az 45-50 bin olması gerekiyor. Lütfen bunu haberleştir. Hangi kurumda amiri ,memurdan daha aşağıda ücret alır ? Aldı diyelim gerçekten bu sınavında adı görevde yükselme sınavı mı olur?

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