Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


28 Aralık 2023 15:49
BOTAŞ

Özelleşme durumu nedir arkadaşlar ilerisi için çok kararsız bıraktırıyor.

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