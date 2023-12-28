Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Aralık 2023 16:04
Ocak ayı enflasyon

Merkez bankası :

?Aylık enflasyon, başta asgari ücret olmak üzere ücret ayarlamaları ve zamana bağlı fiyat belirleme eğilimi yüksek kalemlerin etkisiyle ocak ayında yükselecektir. Enflasyon Raporu tahminlerine de yansıtılmış olan aylık enflasyondaki söz konusu artışın şubat ayı ve sonrasında yavaşlayarak, yılın ilk yarısında enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe yakın seyredeceği tahmin edilmektedir.?


kozmiktarihci
Şube Müdürü
28 Aralık 2023 16:12

6.45


Vardır bir hayır
Memur
28 Aralık 2023 16:19

5.40

Toplam 2 mesaj

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