KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Aralık 2023 16:13
Ankara ticaret bakanlığı 125 kişilik kadro çakılı mı?
çakılı kadrolarda asker polis eşlerinin durumu ne oluyor? bununla ilgili kanun nedir arkadaşlar

Gümrükmuhafız
Aday Memur
28 Aralık 2023 16:18

Gümrük bakanlık çakılı tayin yok


Clark011.
Şef
28 Aralık 2023 16:21
orayı anladım peki bu asker polis eşleri için emsal kararlar mevcut internette o durumda ne oluyor ?
Gümrükmuhafız, 14 dk. önce

Gümrük bakanlık çakılı tayin yok

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