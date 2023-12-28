Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Aralık 2023 16:37
zaman aşımı
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127. Maddesinde "Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar denilmektedir. 1. disiplin amirinin bilgisi olduğu bir fiil hakkında 7 ay sonra sonra soruşturma başlatılıp ceza verilebilir mi? Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

Ybyy
Aday Memur
28 Aralık 2023 17:31
bu fillerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 1 ay diyor. Burada öğrenen kişi derken okul müdürünü kastediyor diye yorumladım. Yanlış mı yorumluyorum acaba?
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