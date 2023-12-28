zaman aşımı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127. Maddesinde "Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar denilmektedir. 1. disiplin amirinin bilgisi olduğu bir fiil hakkında 7 ay sonra sonra soruşturma başlatılıp ceza verilebilir mi? Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127. Maddesinde "Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar denilmektedir. 1. disiplin amirinin bilgisi olduğu bir fiil hakkında 7 ay sonra sonra soruşturma başlatılıp ceza verilebilir mi? Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.