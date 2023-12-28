Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Aralık 2023 17:24
Öğretmene öğrenciden küfür

Öğrencinin biri arkadaşın okulunda kağıda " bu adam bana bilmen şu notu vermiş ben a........... k.............. bunun " diye yazmış öğretmen arkadaşta ellerinden almış kağıdı müdürüne götürmüş bir daha yapma sakın ayıp denmiş gönderilmiş öğrenci. Öğrenci öğretmenine küfür edecek nasıl olsa bir şey olmuyor kadar rahat davranıyor. İlk defa öğretmenlik mesleğinin gururu şerefi haysiyeti bu kadar düştü. Acaba daha neler göreceğiz yarınlar da !!!


Ybyy
Aday Memur
28 Aralık 2023 17:26
daha bunlar iyi günlerimiz hocam

Rafaello
Aday Memur
28 Aralık 2023 17:50
Öğretmenlik meslek kanununda öğretmenin itibarı ve güvenliği içinde düzenleme yapılmalı. Öğretmene bir çok yetki verilmeli.
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