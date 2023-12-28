Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Aralık 2023 17:43
eş durumu sonrası il dışı tayininde bulunduğun ile tercih verebilir miyim ?

iyi günler eş durumu ile istanbul dan balıkesir e tayinim oldu. burada 2 yılımı doldurduktan sonra il dışı tayininde balıkesirden başka bir ilçesine tayin verebilir miyim? bilgisi olan ya da yakınında yapmış olan var mıdır ?

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