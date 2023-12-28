Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Aralık 2023 17:45
Maas hakkinda

Arkadaşlar ben 22 Kasım tarihinde İl sağlık Müdürlüğü nün onayı ile Trabzon Of tan İstanbul a tayin oldum 30 Kasım da ayrılisim bana teblig edildi. Aralıkta da İstanbul a iş başı.yaptim. Lakin buna rağmen çok saygı değer az muhterem mutemetlerimiz benim maaşımı "Zamanında" yapmayarak beni mağdur ettiler üstelik şimdi de "Ödenek gelmedi" denilerek benim maaşımı yatirmiyorlar yarın yılın son mesai günü benim maaşımı yatırırlar mi? Yolluk ta yapılmadı daha yapılırsa 2024 yılının rakamları ile mi yapılacak? Bilgi verir misiniz?


PRFRSR
Şef
28 Aralık 2023 17:46

11 Aralık başlangıç tarihim arkadaslar

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