Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


28 Aralık 2023 19:28
Dedim de mi

Dedim de mi

Sana herşey dedim de mi

Başkasına değişmeyesin

Bunu sana dedim de mi

Saadetleri içindir bu

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Saadetli tebessümleri

Değişilmez dedim de mi

Farabi kafir oldu de mi

Değişti O'nu oldu de mi

Peygamber'i geçti de mi

Hali geçti dedim de mi

Unuttu Saadetli'yi de mi

Âl-i Âbâ yüce ağaç gibi

Bir dala taş attınmıydı

Tüm ağaç incinir de mi

Seyyidler ve Şeriflerdir

Baş tacıdır dedim demi

Kızıltepe'dedir o Seyda

Seyyid Mehdi El Hâleli

Çekerim ondan muhabbeti

Hayatım başkaca oldu da

Bunu önceden dedim demi

Meczup barış

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