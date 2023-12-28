Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


28 Aralık 2023 20:14
sözleşmeli personel statüsü kaldırılsın
Kamu calışanları arasında, sınıf farklılığı olması yanlıştır. Bütün dünyada, beyaz yakalı personeller kadrolu memur olarak bilinirken mavi yakalılar ise işçi olarak bilinmektedir. Gelin görünki Türkiye'de kamu idaresini yürüten personeller 3'e ayrılmakta, işçi ve memurlar kadroluyken ne idüğü belirsin bir statü olan sözleşmeli personel ise düşük haklara sahiptir. Yer geldiğinde, sene sonunda idarece sözleşmesi fesih yapılarak işinede son verilebilmektedir. Ancak, Danıştay ve idare mahkemeleri, ciddi bir sorun görmediği müddetçe memur ve işçilere davrandığı muameleyle davranarak idareyi haksız buluo sözleşmeli personelin işe geri alınmasını sağlamaktadır. Belirli dönemlerde sözleşmeli personellere seçim öncesi gelen kadro teklifleride iktidarların seçim malzemesi olarak kullanılmakta ve sanki sözleşmeli personeller suç işlemişte onlara kadro vererek affediyormuş gibi bir izlenime sebep olmaktadır. Kadrolu memurların yıllara göre derece ve kademeleri aratarak maaşları artarken, müdür ve şef kadrolarına vekaleten bakabilirken sözleşmeli personel yerinde saymaktadır. Aynı yerde çalışan çalışanlar arasında da eşitsizliğe sebebiyet vermektedir. %100 eminimki sonraki seçim dönemlerinden birinde yine sözleşmeli personellere kadro verilecek ve kadro tarihinden sonrakiler için geçerli olmayacak. Bu şekilde devam edilmesi yerine sözleşmeli statü komple kaldırılıp tüm personeller kadrolu olmalıdır. Zaten memurlara 5.510 sayılı emeklilik kanunuyla vuracaklarını vurmuşlar. 2008 öncesinde ise giren memur 5.434 sayili emekli kanununa tabi iken ve maaşinin tamamina yakinini eneklilikte alirken suanda 5.510'a tabi emeklilik kanununa gore, emekli memurlar maaslarinin yarisindan bile daha azını alacaktır. en düşük memur maaşı, 33 bin iken en düşük memur emekli aylığı 12-13 bin bandında seyredecektir.

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