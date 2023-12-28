Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


28 Aralık 2023 21:02
OPERASYONEL ŞUBELER ÇAKMA 12-36 devam mı edecek
arkadaşlar operasyonel şubelerle gece gruplarda ekipte çalışanlarda çakma 12-36 devam. var mı gelişme duyu mu olan.

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