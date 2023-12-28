Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Aralık 2023 21:47
İller arası Tayin Açıklandı

İler arası münhal kadrolar açıklandı arkadaşlar. 3 Ocağa kadar pbs üzerinden tercih vericez, 31 ocakta aıklanacak sonuçlar.

Gaziantep Şehir hastanesi yazıcak olan var mı yada bilgisi olan var mı yönetimi ile ilgili


zgnzgn
Aday Memur
28 Aralık 2023 22:01
sıralamayı neye göre yapıyoruz bilen var mı?

Tayinci27
Aday Memur
28 Aralık 2023 22:04
ben yazacağım

hemsir.bey
28 Aralık 2023 22:09

sıralamayı kendi isteğinize göre

zgnzgn, 1 saat önce
sıralamayı neye göre yapıyoruz bilen var mı?

zgnzgn
Aday Memur
28 Aralık 2023 22:11
şunu merak ediyorum diyelim ki benim 5.sıraya yazdığım bir yeri, bir başkası ilk yazdığında bana değilde ona mı geliyor

hemsir.bey
28 Aralık 2023 22:25

Hayır kimin hizmet puanı yüksek ise ona gelir.

zgnzgn, 1 saat önce
şunu merak ediyorum diyelim ki benim 5.sıraya yazdığım bir yeri, bir başkası ilk yazdığında bana değilde ona mı geliyor

hemsir.bey
28 Aralık 2023 22:29

hizmet puanınız kaç acaba , 600 kişi alıcak hocam muhtemelen yazan herkes yerleşecek

Tayinci27, 1 saat önce
ben yazacağım

Tayinci27
Aday Memur
28 Aralık 2023 22:41
4200 düşük benimki de bende senin gibi düşünüyorum

Esracv
Aday Memur
28 Aralık 2023 22:58

5 buçuk yıldır Ankarada çalışıyorum Kayseri istiycektim ama 5 kişi açmış imkansız gibi duruyor olması :(

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