iller arası sıralama

en çok gitmek istediğin yeri birinci sıraya yazıyorsun ona göre sıralıyorsun üniversite tercihi yapar gibi. hizmet puanına göre yerleştirme yapılıyor

en çok gitmek istediğin yeri birinci sıraya yazıyorsun ona göre sıralıyorsun üniversite tercihi yapar gibi. hizmet puanına göre yerleştirme yapılıyor