Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Aralık 2023 22:02
iller arası sıralama
iller arası tayinde sıralamayı yaparken uymamız gereken bir kriter var mı?

hkmtcldr
Aday Memur
28 Aralık 2023 22:07
en çok gitmek istediğin yeri birinci sıraya yazıyorsun ona göre sıralıyorsun üniversite tercihi yapar gibi. hizmet puanına göre yerleştirme yapılıyor

zgnzgn
Aday Memur
28 Aralık 2023 22:09
şimdi şunu merak ediyorum ben bakanlığı aradım ama ulaşamadım. diyelim ki benim 5. sıraya yazdığımı bir başkası ilk sıraya yazdı. bu durumda bana değilde ona gelme ihtimali daha mı yüksek o yerin?

hkmtcldr
Aday Memur
28 Aralık 2023 22:11
tabi ki
zgnzgn, 1 saat önce
şimdi şunu merak ediyorum ben bakanlığı aradım ama ulaşamadım. diyelim ki benim 5. sıraya yazdığımı bir başkası ilk sıraya yazdı. bu durumda bana değilde ona gelme ihtimali daha mı yüksek o yerin?

hkmtcldr
Aday Memur
28 Aralık 2023 22:12
mesela senin istediğin bir yer 5 kişi alıyor senden puanı yüksek olan 5 kişi oraya tercih yaparsa sen gidemezsin
zgnzgn, 1 saat önce
şimdi şunu merak ediyorum ben bakanlığı aradım ama ulaşamadım. diyelim ki benim 5. sıraya yazdığımı bir başkası ilk sıraya yazdı. bu durumda bana değilde ona gelme ihtimali daha mı yüksek o yerin?

hkmtcldr
Aday Memur
28 Aralık 2023 22:46
ilk 4 tercihine puanın yetmedi diyelim senin 5. tercihinle aynı yeri başka biri 1. tercihine yazsa bile puanı yüksek olan atanır
zgnzgn, 1 saat önce
şimdi şunu merak ediyorum ben bakanlığı aradım ama ulaşamadım. diyelim ki benim 5. sıraya yazdığımı bir başkası ilk sıraya yazdı. bu durumda bana değilde ona gelme ihtimali daha mı yüksek o yerin?

zgnzgn
Aday Memur
28 Aralık 2023 22:48
çok teşekkür ederim
Toplam 6 mesaj

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