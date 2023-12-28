Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Aralık 2023 23:54
İLLER ARASI TAYİN

EŞİM DE BEN DE İLLER ARASI TAYİNDE TERCİH VEREBİLİYORUZ.

İKİMİZ DE AYNI İLİ İSTEYECEĞİZ OLUR DA GELMEZ DİYE BAŞKA BİR İL DE YAZACAĞIZ.

BİRİMİZE İSTEDİĞİMİZ İL GELİP DİĞERİMİZE BAŞKA BİR İL GELİRSE EŞ DURUMU

YAPILABİLİYOR MU? YOKSA BELLİ BİR BEKLEME SÜRESİ VAR MI? YA DA İSTEMEDİĞİMİZ İL

GELİRSE GİTMEDEN DİLEKÇE VERİLİP İPTAL OLUYOR MU?

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