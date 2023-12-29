Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : crops35


29 Aralık 2023 02:35
Akademik Teşvik Soru

Değerli hocalarım,

Sistematik derleme ve meta analiz çalışmaları orjinal makale mi yoksa derleme makale kapsamında mı değerlendiriliyor? Zira sistematik derleme ve meta analiz çalışmaları düz derleme yayınlarından farklı olarak literatürdeki çalışmaları ele alış biçimi nedeniyle orjinal bir makale olabiliyor? Örneğin UBYT ye göre bu tarz makalelere en yüksek oranda ödeme yapılıyor ancak akademik teşvikte durum nedir acaba? Bilgilendirmeniz için şimdiden teşekkür ederim.

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