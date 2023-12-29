Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Aralık 2023 03:11
İller arası atamada hangisini yazmalıyım

İstanbul Beylikdüzü devlet hastanesi mi Büyükçekmece Mimar Sinan devlet hastanesi mi yazmak mantıklı ebeyim çalışma ortamı yoğunluk fazla mesai durumları nedir bilen var mı

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