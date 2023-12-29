Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Aralık 2023 08:31
Meslek lisesi alan şefliği valilik onayı

Merhaba arkadaşlar alan şefliği valilik onayı ortalama kaç günde gelir süreç çok uzun sürer mi yoksa kısa sürede yazı onaylanır mi


hsnbsn
Şef
29 Aralık 2023 10:24

kimse net bir şey diyemez hocam buna. aynı gün de olur bir ay sonra da olur.

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