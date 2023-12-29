Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Aralık 2023 09:11
2024 ocak iller arası tayin

Arkadaşlar iyi günler, ebeyim Ankara'ya iller arasıyla tayin istemeyi düşünüyorum. Gülhane, Bilkent şehir hast ve Gazi Mustafa Kemal çevresel ve mesleki hastalıklar hastanesi seçeneklerim var sizce en mantıklısı hangisi olur çalışan veya bilen arkadaşlar yardımcı olabilir mi?

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