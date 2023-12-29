Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Aralık 2023 09:13
Sözleşmeliden kadroluya geçiş işlemleri nelerdir?

yapılacak işlemler, uyarılar, tavsiyeler dikkat edilmesi gereken hususlar neler?

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