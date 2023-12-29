Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Aralık 2023 09:35
Değişmeyen yaz saati ve köpek sürülerinin saldırısı

İki gün arayla iki köpek saldırısına şahit oldum. Şafak sökmeden zifiri karanlıkta sokağa çıkıldığı sürece köpek de kurt da çıkar, abartmıyorum batıda şehrin dış ilçeleri ve küçük illerde işe gittiğimiz saatte kurt sürüsü bile çıkabilir, kaldı ki 5 ,6 köpek bir arada olduğunda kurt sürüsü kadar tehlikelidir. Yaz ve Kış Mevsimine göre saat değişikliği şart

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