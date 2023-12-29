KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Aralık 2023 09:38
SUEM
SUEM ilanı geldi öncelikle hayırlı olsun. Geçen sene personele mülakata çağrılan son kişinin puanı kaçtı bilen biri yardımcı olabilir mi? veya kaçla çağırır? Teşekkür ederim.

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