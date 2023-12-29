Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Aralık 2023 09:40
2024 temmuz memur maaşları

Arkadaşlar merkez bankasının 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 38. Birçok ekonomi kuruluşunun enflasyon tahmini ise yüzde 50 ile 55 arası değişiyor. En iyimser tahminle 2024 yılı enflasyonu yüzde 45 olur diyorum. Bunun da 25 puanı ilk altı ayda olur. Ocak ayında alacağımız yüzde 15 toplu sözleşme zammını çıkarırsak 1,25/1,15=1,087 çıkar. Yani yüzde 8,70 enflasyon farkı çıkıyor. Temmuzda ayrıca yüzde 10 toplu sözleşme zammı alacaz. Bu durumda 1,087x1,10=1,196 olur. Yani tahminim temmuzda en az yüzde 20'ye yakın zam alacağımızı öngörüyorum. Bundan aşağı olacağını düşünmüyorum.


Qovboypolis01
Şef
29 Aralık 2023 09:45

Son birkaç yıldır merkez bankası hiçbir enflasyon hedefini tutturamadı. Muhtemelen bir iki ay sonra bu yüzde 38 tekrar revize edilir. Asgari ücret 17 bin lira oldu. Bu ilk 6 aylık enflasyonu zıplatacak. Benim tahminim 2024 yılında enflasyon en az yüzde 50 çıkar. Bunun 30 puanı da ilk 6 ayda gelir. Bu durumda temmuzda enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplam yüzde 25 rahat gelir.


Selman Mirhan
Memur
29 Aralık 2023 10:28

Merkez bankasının yüzde 38 enflasyon hedefinin tutması zaten imkansız. İlerde bu hedefini tekrar revize edecektir zaten. Çünkü daha önce 2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 22 olmuştu fakat görünen o ki yüzde 65 veya 66 olacak. Tabi faiz artışlarının etkisiyle enflasyon hedefinde bu denli büyük bir sapma olmayacaktır ama yine de en az 10 puan daha yukarıda olur. Benim tahminim temmuz zammı yüzde 20 ile 25 arasında olur. Geçen ağustosta ocaktaki zam yüzde 45 üstü olacak dediğimiz zaman burda birçok arkadaş dalga geçmişti.

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