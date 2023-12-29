Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


29 Aralık 2023 10:04
Üniversitelerde işçi neden masa başında çalışıyor

Merhaba. Ben x üniversite de memurum. Herkesin merak ettiği bir konu var. Bizim üniversitedeki işçilerin yüzde 90 ni masa başında çalışıyor. Bu Kanuna uygun mu?

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