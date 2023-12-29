KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Aralık 2023 10:53
Belediyelerde memur maaş sınırının %30 olması durumu

Belediye bu sınırı aşınca memur asla alamaz mı? Almasının bir yolu var mı?

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