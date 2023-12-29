Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Aralık 2023 11:10
Uzmanlık alıp derecesi verilmeyen var mı arkadaşlar ya da verilen

Ya hallolmuş olsaydı ben şu anda yeşil pasaportumu alacaktım ya niye verilmedi ya da şu ana kadar neden yapılmadı çok ilginç gerçekten çok ilginç ya???

Çok Yazılan Konular

2024 yarıyıl özür grubu atamasıAralık ek dersleri yattı mı?Okul idaresi tayin başvuru tarihlerini haber vermedi.Ek dersGelir Vergisi Dilimlerine Kim dur Diyecek ?Eş durumu yardımcı olur musunuzEk ders kalksın maaşlara 10 bin TL eklensinNeyi bekliyoruz hocam?Öğretmene öğrenciden küfürÖğretmenlerden 'yaz saati' protestosu

Sözlük

aden bahçesi 1 alegori 1 2-3 milyon kişiyi ülkeden göndereceğiz 1 karanlıkta işe/okula gitmek 1 Cop Goes Missing 2022 1 adam adeta zihnimi okuyor 1 Zıkkımın kökü 1 bulantı 4 supporters 2 Bugün olanlar 2

Son Haberler

Doğal gazda ocak tarifesinde değişikliğe gidilmedi2024'ün Ramazan Bayramı tatilinde 'pazartesi' detayı2023 yılındaki 6 Milli Güvenlik Kurulu toplantısında kritik kararlara imza atıldıGazi Üniversitesinde 'bor' alanında uzman yetiştirecek lisansüstü eğitimler başlıyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 2023'te Gazze için yoğun diplomasi

Editörün Seçimi

Aralık enflasyonu 2.76Asgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisi