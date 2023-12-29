KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : E.Kayı Han


29 Aralık 2023 11:23
2024 yılına birkaç gün kaldı ve Pomem?
eğer aralıkta ilan verilmezse yani 2-3 içerisinde, aralıktan sonra verilen ilanlarda kaç doğumlulara kadar alım olur sizce?

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Aday Memur
29 Aralık 2023 11:24
yani 94 ve sonrasını mı yoksa 95 ve sonrasını mı alırlar sizce? çünkü 30. dönemde 93lülere kadar çekmişlerdi.
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