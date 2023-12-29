2024 yılına birkaç gün kaldı ve Pomem?

yani 94 ve sonrasını mı yoksa 95 ve sonrasını mı alırlar sizce? çünkü 30. dönemde 93lülere kadar çekmişlerdi.

yani 94 ve sonrasını mı yoksa 95 ve sonrasını mı alırlar sizce? çünkü 30. dönemde 93lülere kadar çekmişlerdi.