Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Aralık 2023 12:05
başvurudan sonra askerlik erteleme

merhaba, 2 yıldır yks sınavına girmekteyim, 2 sindede üniversite tercihi yapmadım ve bu yıl üniversite sınavına girme konusunda biraz kararsızdım, birazda baskı yüzünden 1-2 ay önce başvuru yaptım, sağlık ocağından sağlık muanesi oldum. üniversite sınavına girmeye karar verdim, fakat askerlik başvurumu nasıl erteleyebilirim veya bu mümkün mü

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