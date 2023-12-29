KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


29 Aralık 2023 12:08
Tapu kadastro alım

Arkadaşlar merhaba

Tapu kadastro atamalrında 5.yedek olarak görünüyor sonucum.Ne anlama geliyor tam olarak bilen var mı?

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