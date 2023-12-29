Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Aralık 2023 12:13
Samsundan kayseriye becayiş

Samsun Çarşamba devlet hastanesinden kayseriye geçmek istiyorum becayiş düşünen olursa yazabilir.


Erbain667
Aday Memur
29 Aralık 2023 12:47

Hemsire olarak.


lDeimosl
Genel Müdür
29 Aralık 2023 12:56

Bölgeler farklı, becayiş olmaz.


Dansık
Aday Memur
29 Aralık 2023 14:08
sözleşmelilere becayiş hakkı tanınmıyor diye duydum doğru mudur hocam? 1 yılını dolduran yapabilir diye biliyordum
lDeimosl, 2 saat önce

Bölgeler farklı, becayiş olmaz.

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