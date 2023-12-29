KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Aralık 2023 12:18
Tediye
kadrolu memurlar tediye alıyormu yoksa sadece kadrolu işçiler içinmi?

Tüm isimler alınmış
Aday Memur
29 Aralık 2023 12:57

alıyor, onyüzmilyon bin lira alıyor.

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