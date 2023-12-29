YSK sonuçlar açıklandı.

2023/2 alım oldu oraya tercih veren orayı kazanan olursa sana sıra gelme ihtimali var kardeşim sana umut vermiş olmak istemem ama ysk merkezde personelle konuşmuştum böyle bir alımda merkezi alımda atananlar olmuş 8.yedeğe bile sıra gelmiş ama yinede umutlanma sonra üzülürsün

2023/2 alım oldu oraya tercih veren orayı kazanan olursa sana sıra gelme ihtimali var kardeşim sana umut vermiş olmak istemem ama ysk merkezde personelle konuşmuştum böyle bir alımda merkezi alımda atananlar olmuş 8.yedeğe bile sıra gelmiş ama yinede umutlanma sonra üzülürsün