Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


29 Aralık 2023 13:03
YSK sonuçlar açıklandı.

YSK MÜLAKAT SONUCLARI AÇIKLANDI KARİYER.NETTEN BAKABILIRSINIZ ARKADASLAR


Mbgnc
29 Aralık 2023 14:16

Taşra zabıt katipliği 1. Yedek gelir mi


Emin GÜNDÜZ
Aday Memur
29 Aralık 2023 14:45
2023/2 alım oldu oraya tercih veren orayı kazanan olursa sana sıra gelme ihtimali var kardeşim sana umut vermiş olmak istemem ama ysk merkezde personelle konuşmuştum böyle bir alımda merkezi alımda atananlar olmuş 8.yedeğe bile sıra gelmiş ama yinede umutlanma sonra üzülürsün
Mbgnc, 5 saat önce

Taşra zabıt katipliği 1. Yedek gelir mi


nobodypof
Aday Memur
29 Aralık 2023 17:50

Vhki 2. Yedekteyim sizce gelir mi

Emin GÜNDÜZ, 5 saat önce
2023/2 alım oldu oraya tercih veren orayı kazanan olursa sana sıra gelme ihtimali var kardeşim sana umut vermiş olmak istemem ama ysk merkezde personelle konuşmuştum böyle bir alımda merkezi alımda atananlar olmuş 8.yedeğe bile sıra gelmiş ama yinede umutlanma sonra üzülürsün
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