Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Aralık 2023 13:18
GYS mülakatında dilekçeyle saat değişir mi?

Arkadaşlar merhaba. Ben engelli bir personelim ilçede yaşıyorum sınav da ilde ve saat sabah 9da. Evde benim dışımda yardıma ihtiyacı olan yalnız bırakılmayacak bir engelli daha var. Dilekçe vererek sınav saatini değiştirebilir miyim lütfen yardımcı olun


trust.111
Daire Başkanı
29 Aralık 2023 13:52

Mazeretiniz bulunduğu için kabul edilmesi gerekir. Siz dilekçenizi sunun mazeretinizi detaylı yazın

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