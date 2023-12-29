Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Aralık 2023 13:49
2024 Ocak Memur Maaş Zam Oranı %49

Asgari ücretin %49 zamlanması ve enflasyon beklentileri doğrultusunda hemen hemen zam oranımızın netleştiği kesin gibi. %49 Hayırlı olsun, %50'yi bu memur görmedi, göremeyecek. :)


tekgöz
Daire Başkanı
29 Aralık 2023 14:04

Asgari ücretle alakası olmadığını düşünüyorum. Ama yüzde 49-50 gibi alırız. Aralık ayı enflasyonunu çok beklemeyin arkadaşlar. Zam almaya yakın düşük gösteriyorlar. Memurlar.net hesapladığınız zam aşağı yukarı aynı gelir. Birde ek gösterge eklenirse alacağımız zam 33 bin civarı olur ( en düşük memur maaşı)


Akademik7224
Şube Müdürü
29 Aralık 2023 14:13

Maaş robotu hemen hemen doğru

tekgöz, 22 dk. önce

Asgari ücretle alakası olmadığını düşünüyorum. Ama yüzde 49-50 gibi alırız. Aralık ayı enflasyonunu çok beklemeyin arkadaşlar. Zam almaya yakın düşük gösteriyorlar. Memurlar.net hesapladığınız zam aşağı yukarı aynı gelir. Birde ek gösterge eklenirse alacağımız zam 33 bin civarı olur ( en düşük memur maaşı)

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