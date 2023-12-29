Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Aralık 2023 13:57

2024 Temmuz Memur Maaş Zammı Oranı Tahmini
MB Enflasyon tahmini ve ekonomistlerin tahminleri baz alınarak yeni tahminlerinizi bekliyorum. Benim tahminim %16-20 bandıdır.

Bu ankete 29 dakikada, 6 kişi oy kullandı

MB Enflasyon tahmini ve ekonomistlerin tahminleri baz alınarak yeni tahminlerinizi bekliyorum. Benim tahminim %16-20 bandıdır.

Akademik7224
Şube Müdürü
29 Aralık 2023 14:21

Oyları bekliyoruz...

Toplam 1 mesaj

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