Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Aralık 2023 14:03
izmir şehir hastanesi

izmir sehir hastanesi hakkında bilenler yazabılır mı nasıl bır hastane konumu nasıl nezih temiz midir yeni açılmış ekım 2023 şehir hastanesinde hiç çalışmadım eah den farkı ne oluyo

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