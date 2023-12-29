Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Aralık 2023 14:27
4b sözleşmeli Kurumlar arası yer değiştirme

Arkadaşlar, Haziran 2023`de Ulaştırma Bakanlığına bağlı liman başkanlığında destek personeli olarak göreve başladım. Aynı unvanla 4b sözleşmeli olarak başka bir kuruma geçebilir miyim? ve tekrar baştan atamalara başvursam olur mu? Karıyerkapısı üzerinden başvuru yaptığımız zaman.

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