Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Aralık 2023 14:58
Jandarma Genel Komutanlığı Aile Yardımı Ödemesi
Jandarma Genel Komutanlığında Astsubay olarak görev yapıyorum , eşim ücretli öğretmenlik yapmaya başladı sigortası tam yatmıyor , bu durumda aile yardımı ödemesi kesilir mi ?

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