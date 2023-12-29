Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Aralık 2023 14:59
Temmuz 2005te 35 yıl hizmeti olan bir mühendisin emekli ikramiyesi 2464 gram altın ediyordu.

1267,47*35=44.361,45 TL

44.361,45/18=2.464 gram altın (Altının gramı 18 YTL idi.)


Kalet
Şube Müdürü
29 Aralık 2023 15:03

Reality of the rulers adlı ezoterik metin konunun açılmasına ilham kaynağı olmuştur.

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