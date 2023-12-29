Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


29 Aralık 2023 15:49
Neden kimse maaş hakkinda bilgi vermiyor :)

Dikkatimi çekti de :) mesela BOTAŞ alımı var. Aday listesine giren herkes merak ediyor maaş imkan vs. Neden kimse soylemiyorki. Sadece bu alımda değil geçmişteki konularada baktım iller bankası vs. Herkes merak etmiş sormuş ama kurumda çalışanlar konuya doluştuğu halde asla düzgün bı cevap vermemiş

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